MAĞARADA CESEDİ BULUNAN TERÖRİSTİN, 4 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİNDE YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Tunceli'de 1 ay önce 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada öldüğü değerlendirilen teröristin, 300 bin TL ödülle Gri listede aranan 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol olduğu belirlenirken, teröristin binbaşı Yavuz Sonat Güzel ve 3 askerin şehit edilmesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada....
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