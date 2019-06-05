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Mahkeme Kararını Verdi! Gölcük Tabiat Parkı Kurtuldu
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Mahkeme kararını verdi! Gölcük Tabiat Parkı kurtuldu

MAHKEME KARARINI VERDİ! GÖLCÜK TABİAT PARKI KURTULDU

Bolu İdare Mahkemesi, Gölcük Tabiat Parkı hakkında nihai kararını verdi. Mahkeme, “Bungalovlar kalksın, kızıl geyik, kurt, tilki sansar, gelincik yaşasın“ dedi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Mahkeme Kararını Verdi! Gölcük Tabiat Parkı Kurtuldu(10/10)6

Milyonlarca insanın çektiği fotoğraflarla anılarında yer alan, filmlere sahne olan Türkiye'nin cennet köşesi Bolu Gölcük'te belediyenin 25 bungalov, 19 odalı konukevi yapılarak etrafının çitle çevrilmesine ilişkin planı mahkeme tarafından iptal edildi. Aralık ayında yürütmeyi durdurma kararı veren Bolu İdare Mahkemesi, esastan aldığı kararda kartpostallara konu bu güzelliğin, gündüzleri insanlara huzur veren eşsiz bir yerken, geceleri de kurt, tilki, çakal, porsuk, kızıl geyik, karaca, yabani kedi, sansar, gelincik gibi memelilerin yaşam alanı olduğuna dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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