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Mahmut Uslu’dan Ali Koç’a Sert Yanıt

MAHMUT USLU’DAN ALİ KOÇ’A SERT YANIT

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin Basın Sözcüsü olan Mahmut Uslu, Divan Kurulu toplantısında eski yönetici olarak bahsettiği ve adını söylemediğini belirttiği Ali Koç'a yanıt verdi.

Tarih : 30 Nisan 2019, 15:00
Puan Ver : Mahmut Uslu’Dan Ali Koç’A Sert Yanıt(7/10)3

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevi yürüten Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un divan toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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