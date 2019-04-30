MAHMUT USLU’DAN ALİ KOÇ’A SERT YANIT
Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin Basın Sözcüsü olan Mahmut Uslu, Divan Kurulu toplantısında eski yönetici olarak bahsettiği ve adını söylemediğini belirttiği Ali Koç'a yanıt verdi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevi yürüten Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un divan toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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