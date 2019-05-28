MALTEPE’DE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ARACINI ATEŞE VERDİ
Maltepe'de bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple hatlı minibüsünü yaktı. Polis ekipleri şahsı yanan minibüsten çıkarmakta zorlandı. Minibüsün alev alev yandığı olayda çevredekiler büyük panik yaşadı....
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