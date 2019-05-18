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Manchester City, Yarım Düzine Gol Atıp Kupayı Kazandı! İngiltere Tarihine Geçti

MANCHESTER CİTY, YARIM DÜZİNE GOL ATIP KUPAYI KAZANDI! İNGİLTERE TARİHİNE GEÇTİ

İngiltere Federasyon Kupası final maçında Manchester City, Watford'u tam 6-0 yenerek kupaya uzandı. Manchester City, İngiltere'de 3 kupayı birden bir sezonda kazanan ilk kulüp olmayı başardı.

Tarih : 18 Mayıs 2019, 22:50
Puan Ver : Manchester City, Yarım Düzine Gol Atıp Kupayı Kazandı! İngiltere Tarihine Geçti(6/10)2

1871'den beri düzenlenen İngiltere Federasyon Kupası'nın final mücadelesinde Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City, 6-0'lık skorla kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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