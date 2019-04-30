Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü bu yıl da gösterdi. Koruma altındaki laleyi koparmanın cezasının, 60 bin 163 lira olduğu belirtildi.

Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için geçmiş dönemde, 'Tür Eylem Planı' hazırlandı. Nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 48 bin 625 lira olan cezanın, bu yıl miktarı da arttı....



































