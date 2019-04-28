Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Binlerce kişi mesir macunlarından kapmak için birbiriyle yarışırken, daha fazla mesir alabilmek için şemsiyeler ters çevrildi.

Kaynak: haberinburada....