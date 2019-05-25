MANSUR YAVAŞ, ’BELEDİYEDE SİZİ EN ÇOK NE ŞAŞIRTTI?’ SORUSUNA CEVAP VERDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sizi ne şaşırttı?“ sorusuna “Bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok“ diye cevap verdi.
İftar programından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediyede sizi çok şaşırtan bir şey oldu mu?“ sorusuna “Bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok“ diye cevap verdi.
Kaynak: haberinburada....
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