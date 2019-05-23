Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla tasarruf dönemi için adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesince kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla makam araçları dahil belediye birimlerindeki diğer araç sayılarının da azaltılmaya başlandığı açıklandı.

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