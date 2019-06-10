MANSUR YAVAŞ’TAN ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA MÜJDE!
Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'nın etrafında yaşanan sel sorununu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çözecek.
Ankaragücü'nün yeni stadı Eryaman Stadyumu'nda yaşanan su baskını sorununa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan müdahale geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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