MARKET HIRSIZLARININ SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İstanbul'da bir marketin kasasından 74 bin 360 TL çalan 3 hırsızın soygun anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Küçükçekmece'de bir marketin ana kasasından 74 bin 360 TL çaldığı tespit edilen 3 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlıların hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada....
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