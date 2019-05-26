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Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı

MARKETTE KASA SIRASI BEKLEYEN SALDIRGAN, YANINDAKİ ÇOCUĞUN BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞTI

Ukrayna'da bir markette kasa sırası bekleyen saldırgan, yanında bekleyen çocuğun boyununu kırmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sırada bekleyen diğer müşterilerin saldırgana vurarak çocuğu kurtardığı görüldü.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 16:00
Puan Ver : Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı(9/10)5

Ukrayna'nın Kiev şehrinde bir markette kasa sırası bekleyen saldırganın yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştığı anlar, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgana vurarak onu engellemeye çalışan diğer müşteriler, saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı....

















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