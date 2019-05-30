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Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA’ya devredildi

MASTERCARD: MASTERPASS HİZMETİ MASTERCARD EUROPE SA’YA DEVREDİLDİ

Mastercard, masterpass hizmetinin şirketin talebi doğrultusunda Mastercard Europa SA'ya devredildiğini duyurdu.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 17:10
Puan Ver : Mastercard: Masterpass Hizmeti Mastercard Europe Sa’Ya Devredildi(8/10)4

Mastercard, Merkez Bankası'nın “Mastercard Payment Transaction Services'in faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı“ bilgilendirmesinin, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe SA'ya devrini açıklamak amaçlı yapıldığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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