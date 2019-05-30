MASTERCARD: MASTERPASS HİZMETİ MASTERCARD EUROPE SA’YA DEVREDİLDİ
Mastercard, masterpass hizmetinin şirketin talebi doğrultusunda Mastercard Europa SA'ya devredildiğini duyurdu.
Mastercard, Merkez Bankası'nın “Mastercard Payment Transaction Services'in faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı“ bilgilendirmesinin, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe SA'ya devrini açıklamak amaçlı yapıldığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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