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Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’ye Veda Etti!

MATHİEU VALBUENA, FENERBAHÇE’YE VEDA ETTİ!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medyadan yaptığı, “Kanarya olarak maceramın sonuna geldik“ paylaşımıyla Fenerbahçe'ye veda etti.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 21:40
Puan Ver : Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’Ye Veda Etti!(7/10)3

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı ve sarı-lacivertli kulübe veda etti. Yıldız oyuncunun Olympiakos'a gideceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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