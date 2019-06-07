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May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
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May’in istifasının ardından yeni başbakan ve yeni lider nasıl belirlenecek? İşte yanıtı

MAY’İN İSTİFASININ ARDINDAN YENİ BAŞBAKAN VE YENİ LİDER NASIL BELİRLENECEK? İŞTE YANITI

Theresa May, bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. Parti liderliği için başvurular Pazartesi günü başlayacak. May, yeni lider belirlenene kadar başbakanlık görevini devam edecek.

Tarih : 07 Haziran 2019, 19:10
Puan Ver : May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı(9/10)5

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. May, yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdürecek. İktidar partisinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor....

















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