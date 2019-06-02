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Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi

MAZBATASI ELİNDEN ALINAN EŞİNİN YERİNE SEÇİME GİRDİ, OYLARI ARTIRARAK MUHTAR SEÇİLDİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç'e sabıkası olması nedeniyle mazbatası verilmedi. Yenilenme kararı verilen seçimlere ise Ali Rıza Dinç yerine eşi Merve Dinç girdi. İlk seçimlerde 604 oy alan Ali Rıza Dinç'in eşi Merve Dinç yenile

Tarih : 02 Haziran 2019, 20:20
Puan Ver : Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi(6/10)2

Havran ilçesi Yeni Mahallede, 31 Mart 2019'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç, sabıkası olması nedeniyle mazbatasını alamamış, en yakın oy alan rakibi İbrahim Uysal muhtarlık mazbatasını almıştı. Uysal'ın da istifa etmesi ile yerine 1'inci Aza Olcay Büken, Havran Kaymakamlığı'nca muhtar olarak görevlendirildi. Havran İlçe Seçim Kurulu da 16/04/2019 tarihli kararı ile muhtarlık ara seçiminin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı....

















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