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Mazbatasını Alamayan CHP’li Başkan Erdoğan’dan Özür Diledi, Davayı Geri Çekmesini İstedi

MAZBATASINI ALAMAYAN CHP’Lİ BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ÖZÜR DİLEDİ, DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye başkanı seçilen ancak aldığı ceza nedeniyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Sarı, Erdoğan'dan kendisine açtığı davayı geri çekmesini istedi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Mazbatasını Alamayan Chp’Li Başkan Erdoğan’Dan Özür Diledi, Davayı Geri Çekmesini İstedi(8/10)4

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen, ancak aldığı ceza nedeniyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özür mektubu gönderdi. Sarı, Erdoğan'dan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı davayı geri çekmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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