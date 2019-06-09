A Milli Takımımızın Fransa'yı 2-0 yendiği maçta Mbappe, mücadele boyunca 22 top kaybı yaparak kariyerinin en kötü maçını oynadı.

Ay-Yıldızlıların Fransa ile oynadığı karşılaşma sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulan meselesi Mbappe'nin sergilediği kötü performanstı.

Kaynak: haberinburada. ....