Medipol Başakşehir kan kaybetmeye devam ediyor. Bundan birkaç hafta önceye kadar ortaya koyduğu performans ve rakipleriyle arasındaki puan farkı da göz önüne alındığında şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen turuncu-lacivertliler, ligin 30. haftasında dün akşam sahasında Göztepe'ye 2-0 kaybederek son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü....



































