Alanyaspor maçı sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Fatih Terim Stadyumunun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil.“ dedi.

Medipol Başakşehir'in Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir basın mensubunun “Stadyumun ismi değişecek mi?“ sorusuna “Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil. “ cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada....