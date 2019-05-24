MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ STADIN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Alanyaspor maçı sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Fatih Terim Stadyumunun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil.“ dedi.
Medipol Başakşehir'in Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir basın mensubunun “Stadyumun ismi değişecek mi?“ sorusuna “Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil. “ cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada....
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