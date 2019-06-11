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Medipol Başakşehir’de 3 ayrılık! Resmen açıklandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 3 AYRILIK! RESMEN AÇIKLANDI

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. İmza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Tarih : 11 Haziran 2019, 14:00
Puan Ver : Medipol Başakşehir’De 3 Ayrılık! Resmen Açıklandı(10/10)6

Süper Ligde Galatasaray ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de sezon sonu Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atmıştı. Avcı'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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