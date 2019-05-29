MEHMET TOPAL OLAYI İÇİN ŞOK İDDİA: BİR FUTBOLCU TARAFTARA PARA VERDİ
Fanatik yazarı Zafer Büyükavcı'dan Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.
Büyükavcı bugün yazdığı köşesinde, Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili olarak bir futbolcunun para verdiği iddiasını gündeme getirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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