MEHMET TOPAL’DAN, ’SÖZLEŞMEN BİTENE KADAR KAL’ DİYEN ERSUN YANAL’A ŞOK YANIT
Fenerbahçe'nin sezonun son maçında Antayaspor'u 3-1 yenmişti. Mehmet Topal oyuna girdikten sonra ve maç bitiminde taraftarın yoğun protestosuna maruz kalmıştı. Yanal'ın kalsın diye rapor verdiği Mehmet Topal takımdan ayrılmak istiyor.
Kanarya'da gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.
Kaynak: haberinburada....
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