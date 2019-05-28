Fenerbahçe'nin sezonun son maçında Antayaspor'u 3-1 yenmişti. Mehmet Topal oyuna girdikten sonra ve maç bitiminde taraftarın yoğun protestosuna maruz kalmıştı. Yanal'ın kalsın diye rapor verdiği Mehmet Topal takımdan ayrılmak istiyor.

Kanarya'da gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

Kaynak: haberinburada....