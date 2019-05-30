Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR'ın çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve tırın çarpıştı. Katliam gibi kaza sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kaynak: haberinburada....