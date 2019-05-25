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Melih Gökçek, Mansur Yavaş’In ’Zırhlı Jip’ İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti
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MELİH GÖKÇEK, MANSUR YAVAŞ’IN ’ZIRHLI JİP’ İDDİASINA CEVAP VERDİ: DEVLET BANA TAHSİS ETTİ


Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın ’Zırhlı Jip’ İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti
Tarih : 25 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Melih Gökçek, Mansur Yavaş’In ’Zırhlı Jip’ İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti(9/10)5

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda “Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş“ dedi. Yavaş'a cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, “Belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet bana tahsis etti“ dedi....

















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