Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tekrar edilen İstanbul seçimlerine Başakşehir futbol takımı üzerinden gönderme yaptı.

Güzel oyuncu Meltem Cumbul Twitter hesabından paylaştığı mesajla gündem oldu. Tekrar edilen İstanbul seçimlerine Başakşehir futbol takımı üzerinden gönderme yapan Cumbul, “Başakşehir şampiyon olmadığı İçin maç tekrar edilmeyecek değil mi ?“ ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Meltem Cumbul'un paylaşımını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise beğenmediklerini yorulmalarıyla belli etti....



































