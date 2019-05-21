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Meltem Cumbul’dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!

MELTEM CUMBUL’DAN BAŞAKŞEHİR ÜZERİNDEN İSTANBUL SEÇİMLERİNE GÖNDERME!

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tekrar edilen İstanbul seçimlerine Başakşehir futbol takımı üzerinden gönderme yaptı.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 00:30
Puan Ver : Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!(10/10)6

Güzel oyuncu Meltem Cumbul Twitter hesabından paylaştığı mesajla gündem oldu. Tekrar edilen İstanbul seçimlerine Başakşehir futbol takımı üzerinden gönderme yapan Cumbul, “Başakşehir şampiyon olmadığı İçin maç tekrar edilmeyecek değil mi ?“ ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Meltem Cumbul'un paylaşımını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise beğenmediklerini yorulmalarıyla belli etti....

















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