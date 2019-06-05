İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer oldu.

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı. Atletico Madrid, Merih için 25 milyon euro teklif etmesine rağmen Juventus, ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki öncelik hakkını kullanarak transferi bitirdi.

Kaynak: haberinburada....