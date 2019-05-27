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MERKEZ BANKASININ HAMLESİ SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ


Merkez Bankasının Hamlesi Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Tarih : 27 Mayıs 2019, 12:00
Puan Ver : Merkez Bankasının Hamlesi Sonrası Dolar Düşüşe Geçti(10/10)6

Merkez Bankasının yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırmasıyla dolar düşüşe geçti. Açıklama öncesi 6,08 seviyesinden işlem gören dolar kuru açıklama ile birlikte 6,04 seviyesine geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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