MERT GÜNOK’TAN RAKİP FORVETLERE GEÇİT YOK
A Milli Takım'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 3. mücadelesinde de kalesini gole kapattı.
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Milliler 3 maçta 8 gol atarken, rakiplere gol izni vermedi.
Kaynak: haberinburada....
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