Anadolu Efes, Barcelona Lassa’Yı 80-71 Mağlup Ederek Final-Four’A Yükseldi!
Thy Avrupa Liginde Final-Four Ne Zaman, Nerede Oynanacak?
Manzara Fotoğrafı Çekmek İçin Çıktığı Ağaçtan Düşüp Hayatını Kaybetti
Mustafa Cengiz İle Semih Özsoy, Derbiyi Protokolden Takip Etti
Fenerbahçe, Liverpool Forması Giyen Alberto Moreno’Yu Transfer Etmek İstiyor
Öğretmeni Öldüren Kiralık Katilin İfadesi Ortaya Çıktı!
Komşusunun 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Adam, Gözaltına Alındı
Mert Nobre Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Etkinliğinde Konuştu: Kendi Özel Günüm Olarak Görüyorum
Trabzonspor’Da İlk Hedef Yusuf Sarı!
Fetö’Nün Yeni Mesajlaşma Programı Deşifre Oldu!
Mustafa Cengiz: Hakemler Kura İle Seçilsin
Liverpool-Barcelona Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Rekor Oyla Seçilen Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz Görevinden İstifa Etti!
Iker Casillas, Antrenmanda Kalp Krizi Geçirdi!
Ak Parti Logolu Tişört Giyerek İntihar Etmek İsteyen Vatandaşı, Ahmet Davutoğlu İkna Etti!
Mitroglou’Nun Menajeri, Yunan Yıldızın Sözleşmesi Bitene Kadar Galatasaray’Da Kalacağını Açıkladı
Abd Başkanı Donald Trump, Türkiye’Ye Geliyor
Aytemiz Alanyaspor Erteleme İçin Tff’Ye Başvurdu, Konyaspor’Dan Açıklama Geldi
Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı!

Mert Nobre Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı

MERT NOBRE SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Mert Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 20:30
Puan Ver : Mert Nobre Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı(6/10)2

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği forması giyen Mert Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Mert  Nobre  Sezon  Sonunda  Futbolu  Bırakma  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER