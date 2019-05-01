MERT NOBRE SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Mert Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği forması giyen Mert Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakacağını açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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