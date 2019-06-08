Şarkıcı Ayşe Hatun Önal’Dan Annelik Çıkışı: Çocuk Yapma Vaktim Gelmiş
Mesut Özil, Amine Gülşe’Yi Evinden Davul Zurna Eşliğinde Aldı
İlk Yerli Harry Potter Hayran Filmi ’James Potter Ve Kayıp Asa’ Büyük Beğeni Topladı
Got Talent Yarışmacısı Alla Klyshta’Nın Cesedi Nehirde Bulundu
Mesut Özil İle Amine Gülşe Dünyaevine Girdi!
Türkiye’Nin Konuştuğu Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin Düğününden İlk Kareler!
Acun Ilıcalı, Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin İlk Dansını Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!
Lezbiyen Çift Bindikleri Otobüste 4 Erkek Tarafından Tekme Tokat Dövüldü!
Son Dakika! Rus Şirketi Rostec’Ten S-400 Açıklaması!
May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
Beşiktaş’Ta Abdullah Avcı İçin İmza Töreni Düzenlenecek
İki Grup Arasındaki Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Vurulan Polis Memuru Şehit Oldu
Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
Salih Uçan, Empoli’Ye Veda Etti
Güney Çin Denizi’Nde Tehlikeli Yakınlaşma! Abd Ve Rus Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
Jimmy Durmaz’Dan Alkış Alan Hareket!
Ljubomir Fejsa’Nın Fenerbahçe’Ye Maliyeti Belli Oldu!
Kül Olan Evde Kur’An-I Kerim’İn Yanmaması Ağızları Açık Bıraktı!
Fatih Portakal: İmamoğlu’Nun Ordu Valisi İçin Kullandığı Sözü Bültende Vermedik
Pençe Harekatı’Nda Terör Örgütüne Ait Mağara Ve Sığınaklar İmha Edildi

Mesut Özil, Amine Gülşe’yi evinden davul zurna eşliğinde aldı

MESUT ÖZİL, AMİNE GÜLŞE’Yİ EVİNDEN DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE ALDI

Futbolcu Mesut Özil bu akşam hayatını birleştireceği manken nişanlısı Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 00:30
Puan Ver : Mesut Özil, Amine Gülşe’Yi Evinden Davul Zurna Eşliğinde Aldı(9/10)5

Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşmişti. İkilinin dansları geceye damga vurdu.

Özil ve Gülşe çifti bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek....

















Etiketler: Mesut  Özil  Amine  Gülşe’Yi  Evinden  Davul  Zurna  Eşliğinde  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER