Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran Cuma günü nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu ve manken Amine Gülşe bekarlığa veda partisi yaptı. Amine Gülşe'nin ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bekarlığa veda partisinde duygusal anlar yaşan oyuncu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı....



































