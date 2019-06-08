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Meteoroloji’den 26 il için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

METEOROLOJİ’DEN 26 İL İÇİN KRİTİK UYARI: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını ve bugün 26 ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Tarih : 08 Haziran 2019, 12:00
Puan Ver : Meteoroloji’Den 26 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor(5/10)1

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmazken sağanak yağış bugün 26 ili etkisi altına alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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