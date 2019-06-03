Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ’DEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Tarih : 03 Haziran 2019, 10:30
Puan Ver : Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı(9/10)5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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