METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI!
İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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