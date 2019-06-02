İstanbul Havalimanı’Nı Mayıs Ayında 5,2 Milyon Yolcu Kullandı
Kuşadası’Nda Bayram Hareketliliği
İsrail’Den Suriye’Ye Füze Saldırısı: 3 Suriyeli Asker Öldü
24 Yıldır Kimse Fark Etmedi, Okul Duvarından 2 Bin 300 Yıllık Yazıt Çıktı
Anne Ve Kızına Taciz Mahalleyi Ayağa Kaldırdı! Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Fetö’Ya Finans Kaynağı Sağlayan Dernek Başkanı Yakalandı
Honaz, Yusufeli Keskin Ve Kesmetepe’De Seçimler Yenileniyor! İşte Son Durum
Bursa’Da Suç Makinesi Tornavidayla Polislere Saldırdı!
Meteoroloji’Den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı! Öğleden Sonra Başlayacak
Abd, Çin Mallarından Yüzde 25 Vergi Almaya Başladı
Osmanlı Torunu Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanı Oldu
Galatasaray’In Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Sevgilisi Melis Sütşurup’U Aldattığı Söylenen Mustafa Sandal İddialara Son Noktayı Koydu
Oyuncu Halit Ergenç Trafikte Sözlü Ve Fiziksel Saldırıya Uğradı
Oyuncu Halit Ergenç’E Sözlü Ve Fiziksel Saldırıda Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı
Hakkari’Den Kahreden Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu, 1 Askerimiz Yaralandı
Saadet Partisi’Nden Bakan Soylu’Ya Yanıt: Dün Dündür, Bugün Bugündür
Şampiyonlar Ligi Finali’Nde Sahaya Giren Wolanski’Nin Takipçi Sayısı Uçtu
Son Dakika! Tottenham’I 2-0 Yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
Pınar Altuğ’Dan Hemcinslerine Ter Uyarısı: Kokarca Gibi Dolaşmayın

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK


Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak
Tarih : 02 Haziran 2019, 10:40
Puan Ver : Meteoroloji’Den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı! Öğleden Sonra Başlayacak(5/10)1

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Meteoroloji’Den  İstanbul  İçin  Sağanak  Yağış  Uyarısı  Öğleden  Sonra  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER