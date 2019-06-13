METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI GELDİ: 32 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren 32 ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da da bugün beklenen sıcak havanın ardından yarın ve Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, bugün yurdun birçok kentinde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenen yağışlarla beraber, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli olması için uyarı yapıldı.
Kaynak: haberinburada....
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