METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA UYARISI: İSTANBUL VE BAZI İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ramazan Bayramının ilk gününde, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul, Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kocası Muhtar Seçilmiş Ancak Hayatını Kaybetmişti! Görevi Devraldı
- Ele Geçirilen El Yazması Eserlerde Bir Tuhaflık Var!
- Sağlık Bakanlığından ’Sıcak Hava’ Uyarısı: Saat 10.00-16.00 Arası Dışarı Çıkmayın
- Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
- İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
- Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar