Ak Parti’Nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Rakiplerinin Bayramını Kutladı
Son Dakika! Ysk’Nın Olay Yaratan Kararına Erdoğan’Dan İlk Yorum: Yanlış Anlaşılma Var, İtirazımızı Yaptık
Meteoroloji’Den Son Dakika Uyarısı: İstanbul Ve Bazı İllerde Yağış Bekleniyor
Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez
Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı
Acun Ilıcalı, Gelecek Sezon Survivor’A Bir Fenomeni Çağıracağını Duyurdu
Sıvı Detoksu İle Türkiye’Yi Sallayan Dilşat Erdil, Ekranların Yeni Yüzü Oldu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, 1,8 Milyon Tl’Ye Araba Aldı
Mesut Özil’İn Nişanlısı Amine Gülşe, Bekarlığa Veda Partisinde Gözyaşlarına Boğuldu
Apple, Bugüne Kadarki En Güçlü Mac Pro’Yu Tanıttı! İşte Fiyatı
Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
Cani Adam, Sokak Ortasında Tartıştığı Adamın Boğazını Kesti
Son Dakika! Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Soma’Da Korkutan Deprem!
Teröristlerin 500 Metrelik Mağarası ’Atak’ İle İmha Edildi
Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu: 27 Ölü, 211 Yaralı
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’I İstiyor
Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA UYARISI: İSTANBUL VE BAZI İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ramazan Bayramının ilk gününde, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul, Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Tarih : 04 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Meteoroloji’Den Son Dakika Uyarısı: İstanbul Ve Bazı İllerde Yağış Bekleniyor(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Meteoroloji’Den  Son  Dakika  Uyarısı  İstanbul  Ve  Bazı  İllerde  Yağış  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER