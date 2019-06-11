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METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ! İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ, FIRTINA BEKLENİYOR


Meteoroloji’den uyarı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış, fırtına bekleniyor
Tarih : 11 Haziran 2019, 11:10
Puan Ver : Meteoroloji’Den Uyarı Geldi! İstanbul Ve Birçok İlde Yağış, Fırtına Bekleniyor(10/10)6

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısında yurt genelinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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