Kabataş-Mahmutbey Metro hattı şantiyesine giren silahlı hırsızlar bekçiye “görevliyiz“ diyerek yaklaşık 15 bin lira değerinde kablo çaldı.

Eyüpsultan'da metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 zanlı, bir makara kabloyu çalarak uzaklaştı. Kabataş-Mahmutbey metro hattı Çırçır Mahallesi durağı inşaat alanında sabah 07. 30 sıralarında meydana gelen olaydan sonra polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak: haberinburada....