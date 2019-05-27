MEVLÜT UYSAL HALKBANK YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Halkbank'ta yönetim kuruluna seçildi.
Halkbank'ın bugün yapılan olağan genel kurulunda yönetim kuruluna üç yıl için üç üye seçilirken, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bankanın yönetim kuruluna girdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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