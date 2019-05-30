MEYVE BIÇAĞINI SEVGİLİSİNİN KALBİNE SAPLAYAN KADIN: ÖLMEMEK İÇİN YAPTIM
Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisini, kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi kadın, “Meyve bıçağını öldürmek için değil, ölmemek için aldım. Tahliyemi talep ediyorum“ dedi.
Geçtiğimiz sene 4 Haziran'da Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan S. (28) ile Cengiz Aydın (30) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alıp kendini yatak odasına kilitleyen genç kadın, polisi arayarak yardım istedi....
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