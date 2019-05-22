ABD'de, üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının üstüne düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 240 binden fazla kişi beğendi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentindeki Teksas Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde sahneye çıkıp diploma alan bir öğrenci, mezuniyetinin kutlamak için ters takla attı ancak kafasının üstüne çakıldı.

Kaynak: haberinburada. ....