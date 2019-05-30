MHP LİDERİ BAHÇELİ, 50 İL BAŞKANINI İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN ANKARA’YA ÇAĞIRDI
23 Haziran'da tekrarlanacak seçim için İstanbul'da en fazla hemşehrisi bulunan 31 il başkanını sahaya süren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün de kalan 50 il başkanını MHP Genel Merkezi'nde topluyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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