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MHP LİDERİ BAHÇELİ, 50 İL BAŞKANINI İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN ANKARA’YA ÇAĞIRDI


MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara’ya çağırdı
Tarih : 30 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli, 50 İl Başkanını İstanbul Seçimi İçin Ankara’Ya Çağırdı(10/10)6

23 Haziran'da tekrarlanacak seçim için İstanbul'da en fazla hemşehrisi bulunan 31 il başkanını sahaya süren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün de kalan 50 il başkanını MHP Genel Merkezi'nde topluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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