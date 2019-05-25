MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’DEN PARTİSİNE HDP TALİMATI: BU ALGIYI KIRIN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez'de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor. Teşkilatlara kapı kapı dolaşma talimatı veren Bahçeli'nin, “Bizim için İstanbul önemli. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız....
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