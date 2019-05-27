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MHP, SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİ ÖNKİBAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU


MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Tarih : 27 Mayıs 2019, 22:30
Puan Ver : Mhp, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu(8/10)4

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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