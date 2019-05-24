MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ, ESKİ BAŞKANIN MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, eski Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından öldürüldü. Olayın ardından Koç'un yaşadığı mahalle güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı.
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, afiş yüzünden çıkan tartışmada önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan MHP'li Öztoklu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Koç'un mahallesi güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı....
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