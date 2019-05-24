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Mhp’Li Belediye Başkanı Öldürüldü, Eski Başkanın Mahallesi Ablukaya Alındı
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MHP’li Belediye Başkanı Öldürüldü, Eski Başkanın Mahallesi Ablukaya Alındı

MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ, ESKİ BAŞKANIN MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, eski Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından öldürüldü. Olayın ardından Koç'un yaşadığı mahalle güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 11:50
Puan Ver : Mhp’Li Belediye Başkanı Öldürüldü, Eski Başkanın Mahallesi Ablukaya Alındı(9/10)5

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, afiş yüzünden çıkan tartışmada önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan MHP'li Öztoklu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Koç'un mahallesi güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı....

















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