MİCROSOFT HUAWEİ SİPARİŞLERİNİ ASKIYA ALDI
Google'ın ardından Huawei'ye karşı bir hamle de Microsft'tan geldi. Teknoloji devi, Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.
Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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