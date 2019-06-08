TBMM Dilekçe Komisyonu'nun mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili harekete geçmesiyle 6 ay önce 'obezite ile mücadele yöntemleri ve cerrahi uygulamalardaki malpraktis iddialarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi' için alt komisyon kuruldu.

Kaynak: haberinburada. ....