MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATLARIYLA İLGİLİ MECLİS’TE ALT KOMİSYON KURULDU
TBMM Dilekçe Komisyonu, mide küçültme ameliyatında yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikayet dilekçeleri üzerine harekete geçti.
TBMM Dilekçe Komisyonu'nun mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili harekete geçmesiyle 6 ay önce 'obezite ile mücadele yöntemleri ve cerrahi uygulamalardaki malpraktis iddialarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi' için alt komisyon kuruldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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