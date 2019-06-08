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Mide Küçültme Ameliyatlarıyla İlgili Meclis’Te Alt Komisyon Kuruldu
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Mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili Meclis’te alt komisyon kuruldu

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATLARIYLA İLGİLİ MECLİS’TE ALT KOMİSYON KURULDU

TBMM Dilekçe Komisyonu, mide küçültme ameliyatında yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikayet dilekçeleri üzerine harekete geçti.

Tarih : 08 Haziran 2019, 14:50
Puan Ver : Mide Küçültme Ameliyatlarıyla İlgili Meclis’Te Alt Komisyon Kuruldu(9/10)5

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili harekete geçmesiyle 6 ay önce 'obezite ile mücadele yöntemleri ve cerrahi uygulamalardaki malpraktis iddialarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi' için alt komisyon kuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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