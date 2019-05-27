MİKROFONU AÇIK KALAN OĞUZ HAKSEVER, ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ
NTV yayınında Türk televizyon tarihine geçecek bir canlı yayın kazası yaşandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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